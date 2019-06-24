Рудова осталась голодной в отеле, который принимает к оплате знания

Звезда не смогла ответить на вопрос о самой большой кошке в мире. Впрочем, с иными благами в уютном подмосковном местечке ей повезло больше.

Наталья Рудова проверила свои знания в уникальном отеле Trivial Pursuit (Тривиал Персьют). Вместо оплаты деньгами сотрудники требуют правильно ответить на вопросы и уже за это пользоваться благами гостиницы. Звезда не знала, что самой большой кошкой в мире является амурский тигр, поэтому вместо сытного обеда её ждала тарелка огурцов и капусты.

Это было не единственное испытание в отеле, который работает по принципу настольной игры Trivial Pursuit (Тривиал Персьют). На входе Наталья Рудова вместе с подругой Ангелиной Дубровской смогла открыть дверь только после того, как они правильно назвали автора книги «Содом и Гоморра».

Игра-викторина содержит в себе вопросы по шести категориям – от изобразительного искусства до биологии. Такие же вопросы ждали Наталью Рудову в отеле. Чтобы поспать в роскошной кровати и насладиться СПА, звездам нужно продемонстрировать свои знания. Иначе их ждала раскладушка и лапша быстрого приготовления на ужин.

У Натальи Рудовой были проблемы с биологией, но знания по географии позволили ей заработать мягкий халат и игру Trivial Pursuit, чтобы весело провести время с подругой. Звезда правильно ответила на вопрос о Мальдивах, где она часто отдыхает.