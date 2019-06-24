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«Как-то прохладно стало в Москве»: Чехова отправилась в Дубай

Телеведущая заметила, что остановилась в отеле, из которого можно не выходить.

«Как-то прохладно стало в Москве»: Чехова отправилась в Дубай
Анфиса Чехова / www.instagram.com/achekhova/

Еще на днях на своих страницах в Instagram, звезды российского шоу-бизнеса жаловались на изнуряющую жару в Москве, а теперь в городе немного похолодало и нашлись те, кто поспешил продлить очарование палящим солнцем.

Так, большая любительница путешествий Анфиса Чехова призналась, что отправилась из прохладной Москвы в солнечный Дубай.

«Как-то прохладно стало в Москве. Решила я съездить погреться. В Дубаи погодка огонь. Вернее хамам», — написала на своей странице в соцсети Instagram телеведущая.

По словам звезды, в отеле, где она остановилась, есть все. Поэтому из гостиницы можно просто не выходить и наслаждаться отдыхом прямо там.

Многие подписчики в комментариях пожелали Анфисе Чеховой удачного отдыха. А в Москве, тем временем, уже к концу следующей недели синоптики пообещали резкое похолодание и дожди.

Напомним, что в начале июня телеведущая вместе с мамой и сыном Соломоном ездила в Турцию отмечать день рождения мальчика. Однако праздник чуть было не оказался испорчен из-за того, что ребенок подхватил кишечную инфекцию.

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«Как-то прохладно стало в Москве»: Чехова отправилась в Дубай
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