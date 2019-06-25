Киркоров попросил оценить клип и получил шквал критики

Филипп Киркоров совсем недавно презентовал новую работу «Стеснение пропало». В соцсетях неоднозначно оценили музыкальную новинку, а некоторые пользователи и вовсе предположили, что исполнитель «деградирует».

Филипп Киркоров представил на суд публики свою новую работу. Клип «Стеснение пропало» вышел с возрастным ограничением 18+. Как говорит сам исполнитель «градус повышен».

Оценить свое творчество Киркоров попросил подписчиков. Он призвал их не стесняться и дать обратную связь. Фанаты услышали кумира и не стали выбирать выражения. Большинство комментариев носят негативный характер.

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«Филя, ты со световой скоростью деградируешь». «Это не творчество- это богохульство и кощунство». «Рассчитано на маразматиков. Ниже пояса, юмор для дебилов, вам это не пристало», – пишут в комментариях.

Конечно, были и те, кто посчитал клип шикарным, а экс-супруга Примадонны заводным и зажигательным. Многие уверены, что работа, несмотря на все замечания недовольных, будет очень популярной, сообщает Пятый канал.

