Домашний стиль Пугачевой: Примадонна отметилась в белых брюках и тунике

70-летняя Алла Пугачева встречала гостей облачившись в белые узкие брюки и свободного кроя тунику. Навестила Примадонну и ее супруга Максима Галкина в Подмосковной деревне Грязь певица Светлана Лобода с 8-летней дочкой Евангелиной, дизайнер Игорь Гуляев и шоумен Александр Ревва, который пришел на дружеский прием в компании супруги Анжелики и дочери Амели. Позже Лобода поблагодарила Пугачеву и Галкина за встречу, отметив, что в их доме, действительно, царит любовь.

Свежими снимками на личной страничке микроблога поделился и Игорь Гуляев, показав подписчикам в каком наряде Примадонна появилась перед гостями. Также дизайнер отметил, что он получил невероятные эмоции от вечера в компании друзей.

«В месте, где живет любовь!! Это не просто замок, это не просто дворец. Это теплый, уютный, гостеприимный дом с невероятно заботливыми душевными хозяевами, каждый раз приезжая к которым чувствуешь, как все дышит любовью и радостью!! Спасибо, вам дорогие моему сердцу и уже очень мною любимые Алла и Максим за эти невероятные эмоции, которые, как послевкусие хорошего вина всегда остаются в душе!! Для меня это очень ценно», — отметил Гуляев.

На домашней вечеринке также присутствовали 5-летние близнецы Гарри и Лиза. Дети Пугачевой и Галкина устроили импровизированные танцы вместе с дочкой Лободы — Евангелиной и наследницей Реввы — Амели.