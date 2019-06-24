ЗВЕЗДЫ

Ковбойский стиль: Даша Жукова посетила тематическую вечеринку

Бывшая жена Романа Абрамовича стала гостьей на свадьбе модели Карли Клосс, которая праздновалась в атмосфере Дикого Запада.

Ковбойский стиль: Даша Жукова посетила тематическую вечеринку
Даша Жукова / Global Look press

Даша Жукова стала одной из звездных гостей свадьбы модели Victoria’s Secret Карли Клосс и ее избранника, бизнесмена Джошуа Кушнера. Пара расписалась еще осенью прошлого года в Нью-Йорке, однако сейчас они захотели сыграть повторную свадьбу в штате Вайоминг.

Вечеринку решено было устроить в ковбойском стиле, таковым стал и дресс-код мероприятия.

Для торжества 38-летняя Жукова решила надеть платье в романтическом стиле с цветочным принтом и рукавами-фонариками. Грудь бывшей супруги Романа Абрамовича подчеркнул глубокий вырез на платье. Свой образ Дарья дополнила ковбойскими сапогами.

Фотографии с мероприятия Жукова уже опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Известно, что звездными гостями свадьбы стали Кэти Перри, Орландо Блум, Мила Кунис, Эштон Кутчер и многие другие.

Что касается самой невесты, то она блистала на торжестве сразу в нескольких нарядах — в белом кружевном платье с открытыми плечами, светлом мини и джинсовых рубашке и брюках.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

глубокое декольтеДарья ЖуковаДаша ЖуковаКарли Клоссмода и стильсвадьба

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ковбойский стиль: Даша Жукова посетила тематическую вечеринку
Интересно?
Поделись с друзьями: