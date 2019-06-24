Ковбойский стиль: Даша Жукова посетила тематическую вечеринку

Бывшая жена Романа Абрамовича стала гостьей на свадьбе модели Карли Клосс, которая праздновалась в атмосфере Дикого Запада.

Даша Жукова стала одной из звездных гостей свадьбы модели Victoria’s Secret Карли Клосс и ее избранника, бизнесмена Джошуа Кушнера. Пара расписалась еще осенью прошлого года в Нью-Йорке, однако сейчас они захотели сыграть повторную свадьбу в штате Вайоминг.

Вечеринку решено было устроить в ковбойском стиле, таковым стал и дресс-код мероприятия.

Для торжества 38-летняя Жукова решила надеть платье в романтическом стиле с цветочным принтом и рукавами-фонариками. Грудь бывшей супруги Романа Абрамовича подчеркнул глубокий вырез на платье. Свой образ Дарья дополнила ковбойскими сапогами.

Фотографии с мероприятия Жукова уже опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Известно, что звездными гостями свадьбы стали Кэти Перри, Орландо Блум, Мила Кунис, Эштон Кутчер и многие другие.

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Что касается самой невесты, то она блистала на торжестве сразу в нескольких нарядах — в белом кружевном платье с открытыми плечами, светлом мини и джинсовых рубашке и брюках.