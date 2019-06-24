Сергей Безруков поделился рецептом пирога от дочки

Семья Сергея Безрукова наслаждается летом. Пока папа работает, мама с дочкой заняты сбором урожая. На этот раз на столе целая чашка красной смородины. Совсем скоро ароматные ягоды отправятся в пирог, а уже сладкий десерт преподнесут главе семейства.

В предвкушении угощения актер опубликовал в Instagram короткий ролик, как рождается кулинарный шедевр.

«Папа работает…Маша с мамой готовят)))) Смородина…урожай) Пирог)))) Будет вкусно)))», — поделился с подписчиками Безруков.

Наследница актера очень старается и выполняет все рекомендации мамы.

Несмотря на звездный статус, Сергей Безруков оказался отменным дачником, его участку могут позавидовать многие. Недавно актер показал урожай клубники. Подписчики даже поинтересовались, какой сорт ягод растет на участке у звезды.

Пока Сергей Безруков наслаждается семейной жизнью, его экс-супруга Ирина Безрукова занимается своей карьерой. Недавно она работала в проекте «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Съемки пошли ей на пользу, подписчики Ирины отметили, что она похудела и помолодела. Даже фото актрисы без макияжа вызвало овации, пишет сайт Актуальные новости.