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Марго Овсянникова записала трек с группой «Фактор-2»

Экс-участница телепроекта «Дом-2» рассказала, что музыкальный коллектив всегда ей импонировал, а записать с кумирами песню было ее мечтой.

Марго Овсянникова записала трек с группой «Фактор-2»
Марго Овсянникова. фото: instagram.com/mmmargaaret/

Марго Овсянникова прославилась благодаря телепроекту «Дом-2». Она была одной из самой скандальных участниц шоу. Летом прошлого года девушка собиралась сыграть свадьбу со своим возлюбленным Антоном Сорокой, но торжество так и не состоялось. Теперь эффектная блондинка строит карьеру певицы.

На днях стало известно, что Овсянникова приготовила сюрприз для своих поклонников. Она записала дуэт с кумирами 90-х, группой «Фактор-2». Вместе с солистом коллектива Ильей Подстреловым девушка сделала кавер-версию на один из главных хитов группы. Но пока название трека хранится в секрете.

На необычный дуэт Подстрелов решился специально к юбилейному концерту группы «Фактор-2», который намечен на 18 октября и пройдет в столичном клубе «Известия Холл». Известно, что там артисты презентуют совместный дуэт. На одной сцене с ними выступит еще и Сергей Жуков, впрочем, как и другие приглашенные звезды 90-х.

Овсянникова записала кавер с группой Фактор-2
Марго записала кавер с группой «Фактор-2». фото: пресс-служба

Марго рассказала, что члены коллектива «Фактор-2» всегда были ее кумирами. О знакомстве с ребятами девушка мечтала не один год, и волей случая это произошло. По словам Марго, они быстро нашли общий язык, и она предложила воплотить ее мечту в реальность: спеть с ней дуэтом. Со слов членов музыкальной группы, композиция получила новую жизнь и получилась яркой и задорной, а также отчасти немножечко скандальной, как и сама Овсянникова.

Стоит отметить, что «Фактор-2» всегда поддерживал молодых талантов. «Это наш общий подарок олдскулу и молодому поколению», — призналась Марго. Девушка не стала скрывать, что Илья покорил ее сердце, и она даже немного расстроилась, когда узнала, что солист группы недавно женился.

Овсянникова и Илья Подстрелов
Овсянникова и Илья Подстрелов. фото: пресс-служба
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Марго Овсянникова записала трек с группой «Фактор-2»
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