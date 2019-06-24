Сагалова раскрыла свой секрет похудения после родов

При этом актриса и мама троих детей считает, что ее фигура до сих пор недостаточно стройная, поэтому вскоре попробует сушку тела.

Дарья Сагалова немало удивилась, когда её фотография в купальнике стала популярной в Сети. Дело в том, что чуть больше трех месяцев назад звезда сериала «Счастливы вместе» в третий раз стала мамой. Поклонники восхищаются фигурой актрисы и просят в Instagram рассказать, как она смогла быстро привести себя в форму.

Сагалова призналась, что похудение после родов не было для неё быстрым. В комментариях актриса заметила, что ей помогли танцы. Также на ранних сроках беременности Дарья Сагалова пользовалась кремами и маслами, поэтому после родов на коже не осталось растяжек.

Звезда сериала «Счастливы вместе» считает, что ей нужно подтянуть мышцы, поэтому она планирует сушку тела, которую она будет чередовать с тренировками в течение двух недель. Сагалова не уверена в результате, но попытается привести себя в форму.

Возвращаться в кинематограф многодетная мама пока не планирует. Дарья Сагалова ответила поклонникам, что сниматься её зовут редко и только в «кино выходного дня». Актриса хочет больше времени проводить с детьми, а не строить карьеру.