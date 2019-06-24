Не только Gucci: Семенович показала свою гардеробную

Анна Семенович не первый год строит сольную карьеру. Девушка известна не только своими вокальными данными, но и пышными формами. Певица ранее опровергала все подозрения в пластике, заверяя, что любые проявления красоты достались ей от мамы. Но порой артистка вновь и вновь предпринимает попытки похудеть. При этом она знает, что пышный бюст и соблазнительные бедра являются ее визитной карточкой, поэтому всегда подчеркивает достоинства элегантными нарядами.

Последние несколько дней были тяжелыми для Анны. Пока она дала выступления и ездила с одного мероприятия на другой, в СМИ появилась информация, что она беременна. Артистка опровергла слухи не только об интересном положении, но и о своих романах с Константином Меладзе, Дмитрием Нагиевым и Николаем Басковым. А закончив все дела в минувшее воскресение Семенович впопыхах собиралась в отпуск.

Певица заглянула в магазин Gucci, чтобы купить обувь без каблука для поездки. Она призналась, что дает ногам отдохнуть, когда находится не на работе. Затем певица побывала у стилиста и обновила цвет волос. «Называется: успеть все за один день», — шутила она в соцсети. Оказавшись дома, Анна открыла бутылку красного вина и продемонстрировала поклонникам свою гардеробную. Она оказалась огромной, но все же по масштабам уступала гардеробным Ксении Собчак и Филиппа Киркорова, которые больше похожи на целые склады с одеждой.

«Огромное количество вещей! Обувь! Новые Gucci и не Gucci, Michael Kors. Огромное количество вещей. Как это все уместить в чемодан, который весит меньше 20 кг? Ребят, я честно этого не знаю», — поделилась артистка.

Поклонники оценили наряды звезды. Многие даже не знали, что она так любит творения итальянского Дома моды Гуччи. К слову, ночные сборы прошли успешно, и утром 24 июня Семенович оказалась среди пальм на курорте. Ранее она обмолвилась, что собирается на Миконос, который стал популярным местом отдыха у отечественных звезд.