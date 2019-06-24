Королевские игры: принц Филипп дерзко подшутил над Елизаветой II

Елизавета II и принц Филипп женаты уже 71 год, поэтому нет ничего удивительного, что за десятилетия совместной жизни между ними случалось всякое.

Однако однажды у них произошла серьезная ссора. О розыгрышах герцога Эдинбургского уже давно ходят легенды.

Из-за своих выходок его даже прозвали «королем троллинга». За его розыгрыши Елизавете II неоднократно приходилось краснеть и писать извинительные послания.

Впрочем, и ей пришлось столкнуться с неуемной фантазией своего благоверного. Несмотря на то, что Ее Величество и сама не прочь пошутить, в тот раз герцог явно перегнул палку.

По словам королевского инсайдера, однажды Филипп спрятал одну из любимых корги королевы, чтобы произвести впечатление на своего гостя за ужином. Когда Елизавета II узнала, что он сделал, то пришла в ярость.

«Филипп спрятал собачку в буфет, и когда королева спросила, где она, он ответил, что не знает. Однако когда корги услышал голос своей хозяйки, то начал скулить. Филипп выпустил животное из плена, и пес помчался к Елизавете», — рассказал источник.

Ее Величество не оценила юмор Филиппа и жестко осадила его. Она сказала, чтобы он перестал выпендриваться перед гостем, и вышла из комнаты, хлопнув дверью.

Герцогу ничего не оставалось делать, как попытаться выкрутиться из неловкой ситуации, пишет Express.co.

«Да кем она себя возомнила?!» — воскликнул он, обращаясь к озадаченному свидетелю ссоры между супругами.