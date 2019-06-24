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Наталья Штурм едва не погибла на яхте во Франции

Судно, на котором была певица, попало в сильный шторм и перевернулось.

Наталья Штурм едва не погибла на яхте во Франции
Наталья Штурм / www.instagram.com/nataliashturm/

Несмотря на то, что пик славы Натальи Штурм уже прошел, певица продолжает вести активную жизнь. Она выступает на ретро-вечеринках и концертах, участвует в профессиональных фотосессиях и пишет книги. Также 52-летняя Штурм увлекается путешествиями, причем старается не просто лежать на пляже, а предпочитает активный отдых.

Однако в одной из таких поездок с певицей чуть не случилась беда. Инцидент произошел во Франции, где Наталья отдыхала с друзьями на яхте. Всего на борту было семь человек. Внезапно в море начался сильный шторм, в результате чего морское судно перевернулось.

Ситуация усугублялась тем, что из всей компании только два человека — Наталья Штурм и ее друг — умели плавать. Остальным ничего не оставалось, кроме как держаться за края перевернутой лодки. Пассажирам судна пришлось целый час находиться в холодной воде, прежде чем их спасли.

Причем на этом приключения не закончились. Сотрудники береговой охраны потребовали у российской певицы документы, удостоверяющие личность, но естественно, их у нее не оказалось — все осталось на яхте.

«Мы час провели в воде и еще полтора — на понтоне в жутком холоде. Это был сумасшедший стресс! Поскольку наша компания состояла из статусных людей, решили не устраивать конфликта и сказали: «Да ладно, живы остались — и слава Богу!» Но я лично пыхтела потом очень долго», — рассказала Штурм в интервью изданию «Собеседник».

Отметим, что сейчас российская артистка наслаждается летними деньками в Болгарии и с удовольствием делится в соцсетях фотографиями с отдыха.

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Наталья Штурм едва не погибла на яхте во Франции
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