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Женственность и сексуальность: Пелагея отметилась в кружевном топе и юбке

Певица выбрала романтичный образ, подчеркнувший ее стройную фигуру.

Женственность и сексуальность: Пелагея отметилась в кружевном топе и юбке
Пелагея. фото: globallookpress.com/

Пелагея полюбилась зрителям не только за то, что она была одной из самых добрых и справедливых наставниц шоу «Голос», но также за свое необычное чувство стиля. 32-летняя певица исполняет в основном русские народные песни, поэтому отчасти и ее одежда выдержана в старых традициях. Артистка любит носить длинные юбки, наряды с кружевами и рюшами. Увидеть девушку с распущенными волосами большая редкость. Обычно она их заплетает в косы или собирает локоны в узел.

А в начале лета Пелагея вместе с мужем Иваном Телегиным уехала в отпуск на Мальдивы. Тогда она решила на время не только расслабиться, но и немного отойти от своего привычного образа. Девушка не делала укладку и даже облачалась в мини-платья. Похоже, что на днях певица вернулась в Москву или сменила место отдыха. В соцсети она поделилась редким фото с дочкой Таисией. В кадре мама с наследницей запечатлена на фоне городской улицы.

Пелагея на этот раз снова была с распущенными волосами, но слегла уложенными пенкой, чтобы добиться эффекта влажных волос. Также артистка продемонстрировала плоский и подтянутый живот, облачившись в кружевной топ с длинными просторными рукавами и длинную юбку, сшитую в таком же стиле. Дочка звезды выглядела не менее стильно в розовом платье и причудливой шляпке.

Поклонники остались в восторге от внешности Пелагеи и ее романтичного образа, а также отметили, что ее наследница тоже растет модницей. «Пелагеюшка, какая вы замечательная, и малышка у вас прекрасная», «Как же она на вас в детстве похожа», «Лучшие девочки! А какой прессик у Поли», «Дочка обещает быть красоткой, лапочка! Вся в маму и папу!», «Вот умеет же Поля красиво одеваться!» — прокомментировали пост подписчики.

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Женственность и сексуальность: Пелагея отметилась в кружевном топе и юбке
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