ЗВЕЗДЫ

После развода Ольга Кузьмина решила на месяц уехать из страны

За это время актриса надеется не только глобально «перезагрузиться», но и подучить английский язык.

После развода Ольга Кузьмина решила на месяц уехать из страны
Ольга Кузьмина на месяц уехала из России из-за развода ФОТО: www.instagram.com/kuzmummy/

Ольга Кузьмина, сыгравшая в таких сериалах, как «Кухня» и «Отель «Элеон», решила покинуть Россию. Из страны она улетает на целый месяц – это время актриса планирует потратить не только на отдых, но и восстановление душевного спокойствия.

В начале июня появились новости, что Ольга с супругом Алексеем приняли решение развестись. Семья была вместе 14 лет, за это время у них появился сын Гордей, но сохранить брак не удалось.

Актриса поделилась с подписчиками, что в первый раз покидает страну на такой долгий срок. К тому же в путешествие девушка отправляется одна.

«Честно сказать, волнуюсь. Но уверена, все будет круто! Четыре недели буду жить на Мальте и изучать английский язык», — рассказала актриса.

Подписчики поддержали актрису и пожелали ей удачи. Пользователи написали, что с нетерпением будут жать новых фотографий, которые актриса будет публиковать в соцсетях.

Ранее Ольга Кузьмина делилась подробностями расставания с супругом. Пара смогла обойтись без скандалов и взаимных упреков. Ольга поблагодарила мужа за прожитые годы и отметила, что благодарна за рождение сына и супруг навсегда останется в сердце, как первая любовь.

«Но пришло время сказать друг другу «спасибо» и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!» — цитирует слова актрисы 7days.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные разводыОльга КузьминаОльга Кузьмина развод

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
После развода Ольга Кузьмина решила на месяц уехать из страны
Интересно?
Поделись с друзьями: