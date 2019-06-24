После развода Ольга Кузьмина решила на месяц уехать из страны

За это время актриса надеется не только глобально «перезагрузиться», но и подучить английский язык.

Ольга Кузьмина, сыгравшая в таких сериалах, как «Кухня» и «Отель «Элеон», решила покинуть Россию. Из страны она улетает на целый месяц – это время актриса планирует потратить не только на отдых, но и восстановление душевного спокойствия.

В начале июня появились новости, что Ольга с супругом Алексеем приняли решение развестись. Семья была вместе 14 лет, за это время у них появился сын Гордей, но сохранить брак не удалось.

Актриса поделилась с подписчиками, что в первый раз покидает страну на такой долгий срок. К тому же в путешествие девушка отправляется одна.

«Честно сказать, волнуюсь. Но уверена, все будет круто! Четыре недели буду жить на Мальте и изучать английский язык», — рассказала актриса.

Подписчики поддержали актрису и пожелали ей удачи. Пользователи написали, что с нетерпением будут жать новых фотографий, которые актриса будет публиковать в соцсетях.

Ранее Ольга Кузьмина делилась подробностями расставания с супругом. Пара смогла обойтись без скандалов и взаимных упреков. Ольга поблагодарила мужа за прожитые годы и отметила, что благодарна за рождение сына и супруг навсегда останется в сердце, как первая любовь.

«Но пришло время сказать друг другу «спасибо» и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!» — цитирует слова актрисы 7days.ru.