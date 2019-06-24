Вечер в бассейне: Никита Пресняков с женой скрылись от московской жары

В Stories Алена Краснова поделилась кадрами, на которых она запечатлена вместе с возлюбленным.

В одном из своих интервью Никита Пресняков и Алена Краснова говорили о том, что они не торопятся обзаводиться детьми. Влюбленные стремятся как можно больше времени уделять друг другу, избегая при этом бытовой рутины. Сын певицы Кристины Орбакайте любит путешествовать. Еще на зимних каникулах вместе с Аленой он побывал на Бали. А в марте супруги летали в Соединенные Штаты — отдохнув в Нью-Йорке.

Несколькими часами ранее в Stories невестка Кристины Орбакайте опубликовала кадры с мужем. Никита Пресняков вместе с возлюбленной провел вечер в бассейне. Ранее Алена говорила, что им нравится проводить время на природе. Так, день рождения Никиты они отпраздновали за городом — в Истре.

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Пара провела уединенный уикенд вдали от городской суеты. Вечер Алена и Никита встретили вдвоем без посторонних. При этом возлюбленная музыканта не забыла о своих подписчиках, добавив в микроблоге свежие кадры, сделанные в бассейне.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на слова научного руководителя Росгидрометцентра, в минувшие выходные москвичи столкнулись с летней жарой. Так в субботу, 22 июня, температура приблизилась к своему рекордному значению. Воздух прогрелся до +32 °С.

К слову, мама Никиты — певица Кристина Орбакайте — не скрывает: она уже давно готова к внукам. Вот только старшие наследники исполнительницы, у нее также есть 21-летний сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова, не торопятся заводить детей.