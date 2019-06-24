«Воспоминания о каникулах»: Ходченкова поделилась отпускным фото

Светлана Ходченкова по праву считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа. Звезда регулярно показывает свои снимки, которые пользуются популярностью в социальных сетях.

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На днях актриса поделилась кадром из отпуска. На фото Светлана с мечтательным выражением лица стоит у кирпичной стены, зарывшись головой в яркие цветы фиолетового цвета.

«Воспоминания о каникулах», — подписала снимок звезда, не уточнив, где именно они проходили.

На фото видно, что знаменитость без макияжа и укладки, в простом бежевом топе. Правда, она не забыла об украшениях — на шее у Светланы сразу две изящные цепочки с кулонами.

Поклонники порадовались, что у Ходченковой остались столь приятные воспоминания об отдыхе, не забыв отметить, что она, как всегда, прекрасно выглядит на фото.