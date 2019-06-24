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Помощница Быстрицкой заявила, что к актрисе не пустили священника перед смертью

По словам Ксении Рубцовой, к актрисе незадолго до ухода перестали приезжать даже врачи. В этом женщина обвинила сестру артистки.

Помощница Быстрицкой заявила, что к актрисе не пустили священника перед смертью
Элина Быстрицкая. фото: globallookpress.com

26 апреля 2019 года ушла из жизни Элина Быстрицкая. После ее смерти разгорелся скандал. Сестра актрисы София Шегельман объявила, что со счетов ее знаменитой родственницы пропало 38 миллионов рублей. Она подозревает, что их сняла директор артистки Ксения Рубцова, которая ухаживала за Элиной Авраамовной до ее приезда из Израиля и имела генеральную доверенность, чтобы распоряжаться средствами женщины.

А вот сама Рубцова в интервью Андрею Малахову поведала, что Шегельман постоянно требовала деньги у Быстрицкой и порой прибегала к хитростям, чтобы сестра перевела ей средства. Также директор легендарной актрисы подозревает, что сестра ускорила смерть Элины Авраамовны, так как хотела скорее завладеть ее наследством. Не только Рубцова, но также друзья и близкие были шокированы, когда увидели тело Быстрицкой на похоронах. По их словам, женщина выглядела исхудавшей.

В студии передачи «Прямой эфир» появилась диетолог Маргарита Королева. Она рассказала, что когда Элина Авраамовна к ней обратилась, то весила 72 килограмма. Это было весной 2018 года. Певец Юлиан отметил, что Быстрицкая весила около 30 килограммов, когда умерла. «Это угасание. У всех это проявляется индивидуально, поэтому обвинять кого-либо — это кощунство», — отметила Королева.
Зинаида Кириенко была на похоронах Быстрицкой, а также общалась с ее друзьями.

Диетолог Быстрицкой. Фото
Быстрицкая была у диетолога Королевой в прошлом году. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Я слышала, что у нее тело было в синяках. Я слышала, что какой-то мужик приходил посторонний», — поделилась женщина. Об этом мужчине рассказала и Рубцова.

«Мне начали звонить соседи. Это произошло не сразу, а месяца через два. Они спрашивали: „Что происходит? Ей вообще не носят еду! Она вообще жива? И у нас какие-то странные люди появились. Мужчина одевает капюшон и в семь утра выходит из ее квартиры, закрывая дверь ключом и также поздно приходит, когда уже нет консьержки.“ Я сказала, что не понимаю, о ком идет речь», — вспомнила Ксения.

По ее словам, позже София призналась, что это был ее знакомый, но имени его не назвала. Помощницу артистки встревожили слова соседей о том, что врачи не приходили к Элине Авраамовне. Рубцова отметила, что в последнее время на звонки Быстрицкая не отвечала, а сиделка постоянно говорила, что актриса поела и спит. Когда же крестный отец женщины за три месяца до трагедии приехал с батюшкой к ней, чтобы поговорить с артисткой, то его не пустили в квартиру. По просьбе Шегельман, сиделка никого не пускала к Быстрицкой.

Ирина Рубцова в программе "Прямой эфир". Фото
Рубцова утверждает, что к Быстрицкой никого не подпускали в последние месяцы. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Адвокат Рубцовой Маргарита Гавриловна подтвердила слова женщины. Юрист не верит в том, что актриса могла похудеть до 30 килограммов из-за болезни.

«Почему нельзя было поместить в больницу и кормить искусственно, я этого не понимаю», — подчеркнула Гавриловна.

Шегельман тем временем обратилась в суд: она обвиняет Рубцову в том, что та сняла 38 миллионов рублей со счетов артистки. Когда прошло 40 дней со дня смерти Элины Авраамовны, она находилась не на кладбище, а на заседании суда. Женщина уверена, что директор ее сестры хочет присвоить себе все деньги звезды «Тихого Дона». «Есть завещание. Оно было составлено, когда Ксения еще не имела отношения к нам. Это завещание на мое имя», — подчеркнула София.

Программа "Прямой эфир" про смерть Быстрицкой. Фото
София подала в суд на Рубцову. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
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Помощница Быстрицкой заявила, что к актрисе не пустили священника перед смертью
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