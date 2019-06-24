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Диана Арбенина случайно показала новую татуировку на иврите

Очевидно, надпись имеет для певицы личное значение.

Диана Арбенина случайно показала новую татуировку на иврите
Диана Арбенина Фото: Eastnews

Диана Арбенина последние несколько лет регулярно делится с поклонниками фото и видео о своих детях — близнецах Марте и Артеме. На этот раз певица опубликовала трогательное видео с их участием: дети возвращаются домой из поездки. Но случайно в кадр попала деталь, которую Диана, вероятно, показывать не планировала.

На видео Марта и Артем выходят из машины, а Диана снимает их из окна дома. Они прокричали маме, что привезли кузнечика в банке. Затем в кадре сын протягивает Арбениной банку с насекомым, певица вытягивает руку, и в этот момент можно заметить, что на руке Дианы появилась новая татуировка красного цвета.

Новая татуировка Дианы Арбениной. Фото
Новая татуировка Дианы Арбениной Скриншот: instagram.com/_diana_arbenina

Поклонники наперебой начали просить певицу поближе показать рисунок, а также строить предположения, что он означает. Часть поклонниц утверждает, что успели рассмотреть тату и это явно надпись на иврите.

Стоит отметить, что певица очень любит татуировки. В интервью Арбенина признавалась, что делает их, чтобы снять стресс.

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Диана Арбенина случайно показала новую татуировку на иврите
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