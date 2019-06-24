Диана Арбенина случайно показала новую татуировку на иврите

Диана Арбенина последние несколько лет регулярно делится с поклонниками фото и видео о своих детях — близнецах Марте и Артеме. На этот раз певица опубликовала трогательное видео с их участием: дети возвращаются домой из поездки. Но случайно в кадр попала деталь, которую Диана, вероятно, показывать не планировала.

На видео Марта и Артем выходят из машины, а Диана снимает их из окна дома. Они прокричали маме, что привезли кузнечика в банке. Затем в кадре сын протягивает Арбениной банку с насекомым, певица вытягивает руку, и в этот момент можно заметить, что на руке Дианы появилась новая татуировка красного цвета.

Поклонники наперебой начали просить певицу поближе показать рисунок, а также строить предположения, что он означает. Часть поклонниц утверждает, что успели рассмотреть тату и это явно надпись на иврите.

Стоит отметить, что певица очень любит татуировки. В интервью Арбенина признавалась, что делает их, чтобы снять стресс.