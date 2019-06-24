Свидание со звездой: Алексей Воробьев флиртует с поклонницами

У Алексея Воробьева большой фан-клуб. И дело, очевидно, не только в таланте артиста, но и в его привлекательной внешности. Певец регулярно радует подписчиц новыми фото.
Так, на днях Воробьев выложил фото с голым торсом, показав, что подготовился к пляжному сезону. На этот раз звезда решил раззадорить фанаток и предложил им пофантазировать о совместном времяпрепровождении.
Он опубликовал фото за рулем автомобиля, подписав его: «Куда бы мы поехали, если бы рядом со мной в машине была ты?».
Поклонницы в комментариях устроили настоящий парад предложений. Стоит отметить, что большинству подписчиц было все равно, куда отправиться, лишь бы оказаться в том самом автомобиле.
Были, впрочем, и довольно смелые предложения. Так, одна из фанаток написала коротко: «В ЗАГС».
«Но как же сперва узнать друг друга поближе?» — изумился Алексей. Девушка не растерялась и ответила, что у них будет на это немного времени по дороге в учреждение.