Свидание со звездой: Алексей Воробьев флиртует с поклонницами

У Алексея Воробьева большой фан-клуб. И дело, очевидно, не только в таланте артиста, но и в его привлекательной внешности. Певец регулярно радует подписчиц новыми фото.

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Так, на днях Воробьев выложил фото с голым торсом, показав, что подготовился к пляжному сезону. На этот раз звезда решил раззадорить фанаток и предложил им пофантазировать о совместном времяпрепровождении.

Он опубликовал фото за рулем автомобиля, подписав его: «Куда бы мы поехали, если бы рядом со мной в машине была ты?».

Поклонницы в комментариях устроили настоящий парад предложений. Стоит отметить, что большинству подписчиц было все равно, куда отправиться, лишь бы оказаться в том самом автомобиле.

Были, впрочем, и довольно смелые предложения. Так, одна из фанаток написала коротко: «В ЗАГС».

«Но как же сперва узнать друг друга поближе?» — изумился Алексей. Девушка не растерялась и ответила, что у них будет на это немного времени по дороге в учреждение.