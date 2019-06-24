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«Будет счастливым!»: сын Иглесиаса и Курниковой растет копией мамы

Поклонники отметили поразительное сходство малыша с российской спортсменкой.

«Будет счастливым!»: сын Иглесиаса и Курниковой растет копией мамы
Энрике Иглесиас и Анна Курникова Фото: Globallookpress

Энрике Иглесиас и Анна Курникова два года назад впервые стали родителями. У пары родились очаровательные близнецы — Люси и Николас. Знаменитости держали беременность в тайне, однако охотно делятся фото и видео из жизни малышей.

На минувших выходных пара отправилась на морскую прогулку вместе с детьми. После этого Иглесиас опубликовал у себя в социальных сетях милое видео, где Николас сидит возле окна и не может оторвать взгляд от волн.

Очевидно, мальчик еще не научился говорить, поэтому только лопочет. Тем не менее на вопрос отца: «Что там?», уверенно отвечает: «Ваау». Судя по всему, прогулка пришлась Николасу по душе.

Поклонники с восторгом просмотрели ролик, отметив не только, как подрос сын знаменитой пары, но и как он стал похож на свою мать — 38-летнюю Анну Курникову. У двухлетнего Николаса такие же светлые волосы и ярко-голубые глаза.

«Похож на маму — будет счастливым», «Ну вот мы и увидели Анну в детстве», «Энрике, вы точно принимали участие в создании этого ребенка?» — шутливо написали фолловеры.

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«Будет счастливым!»: сын Иглесиаса и Курниковой растет копией мамы
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