«Будет счастливым!»: сын Иглесиаса и Курниковой растет копией мамы

Энрике Иглесиас и Анна Курникова два года назад впервые стали родителями. У пары родились очаровательные близнецы — Люси и Николас. Знаменитости держали беременность в тайне, однако охотно делятся фото и видео из жизни малышей.

больше по теме В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой Пост певца собрал множество восторженных лайков и комментариев.

На минувших выходных пара отправилась на морскую прогулку вместе с детьми. После этого Иглесиас опубликовал у себя в социальных сетях милое видео, где Николас сидит возле окна и не может оторвать взгляд от волн.

Очевидно, мальчик еще не научился говорить, поэтому только лопочет. Тем не менее на вопрос отца: «Что там?», уверенно отвечает: «Ваау». Судя по всему, прогулка пришлась Николасу по душе.

Поклонники с восторгом просмотрели ролик, отметив не только, как подрос сын знаменитой пары, но и как он стал похож на свою мать — 38-летнюю Анну Курникову. У двухлетнего Николаса такие же светлые волосы и ярко-голубые глаза.

«Похож на маму — будет счастливым», «Ну вот мы и увидели Анну в детстве», «Энрике, вы точно принимали участие в создании этого ребенка?» — шутливо написали фолловеры.