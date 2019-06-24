«Гарик повзрослел!»: Николаев сделал комплимент детям Пугачевой

Шоумен Максим Галкин поделился новыми снимками, на которых его дети запечатлены с маленькими друзьями: дочкой Светланы Лободы — Евангелиной и наследницей Александра Реввы — Амели. Примечательно, что новые кадры в микроблоге возлюбленного Аллы Борисовны прокомментировали и звездные коллеги телеведущего. Так, Эвелина Бледанс отметила, что в этой компании не хватает ее сынишки Семы. Александр Ревва поблагодарил семью Галкина за радушный прием.

«Спасибо за фантастический и очень вкусный вечер!» — обратился к Галкину юморист Александр Ревва.

А композитор Игорь Николаев заметил, что Гарри Галкин заметно повзрослел. Супруг певицы Юлии Проскуряковой на протяжении долгих лет дружит с семьей Аллы Борисовны.

«Это так здорово и прекрасно! А Гарик так повзрослел, а ведь только 18-го виделись! Лизочке поцелуй», — отметил музыкант. Он искренне восхищается детьми своих друзей.

С детьми Аллы Пугачевой композитор виделся на дне рождения шоумена Максима Галкина, который отпраздновал свое 43-летие еще 18 июня.

Напомним, что двойняшки Лиза и Гарри появились на свет, когда Алле Пугачевой исполнилось 65 лет. Супруги воспользовались услугами суррогатной матери.