ЗВЕЗДЫ

«Гарик повзрослел!»: Николаев сделал комплимент детям Пугачевой

Лиза Галкина вместе с братом позировала на новых домашних снимках.

«Гарик повзрослел!»: Николаев сделал комплимент детям Пугачевой
Максим Галкин с сыном Гарри (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Шоумен Максим Галкин поделился новыми снимками, на которых его дети запечатлены с маленькими друзьями: дочкой Светланы Лободы — Евангелиной и наследницей Александра Реввы — Амели. Примечательно, что новые кадры в микроблоге возлюбленного Аллы Борисовны прокомментировали и звездные коллеги телеведущего. Так, Эвелина Бледанс отметила, что в этой компании не хватает ее сынишки Семы. Александр Ревва поблагодарил семью Галкина за радушный прием.

«Спасибо за фантастический и очень вкусный вечер!» — обратился к Галкину юморист Александр Ревва.

А композитор Игорь Николаев заметил, что Гарри Галкин заметно повзрослел. Супруг певицы Юлии Проскуряковой на протяжении долгих лет дружит с семьей Аллы Борисовны.

«Это так здорово и прекрасно! А Гарик так повзрослел, а ведь только 18-го виделись! Лизочке поцелуй», — отметил музыкант. Он искренне восхищается детьми своих друзей.

С детьми Аллы Пугачевой композитор виделся на дне рождения шоумена Максима Галкина, который отпраздновал свое 43-летие еще 18 июня.

Гарри с сестренкой Лизой и друзьями
Гарри с сестренкой Лизой и друзьями (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

 

Максим Галкин с детьми
Игорь Николаев отметил, как подрос 5-летний Гарри (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Напомним, что двойняшки Лиза и Гарри появились на свет, когда Алле Пугачевой исполнилось 65 лет. Супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

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Тэги:

Алла Пугачевазвездные детиИгорь НиколаевМаксим Галкин

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«Гарик повзрослел!»: Николаев сделал комплимент детям Пугачевой
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