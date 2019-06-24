ЗВЕЗДЫ

Тодоренко назвала Топалова «заботливым и нежным» отцом

Телеведущая восхищается тем, как ее возлюбленный прекрасно справляется с родительскими обязанностями.

Тодоренко назвала Топалова «заботливым и нежным» отцом
Регина Тодоренко (Фото: Globallookpress.com)

29-летняя Регина Тодоренко вместе с музыкантом Владом Топаловым воспитывает первенца — сына Михаила (домашние называют малыша Майклом. — Прим. ред.). По словам знаменитости, она была готова к материнству. Девушка не скрывает, что прочитала тонну литературы по воспитанию детей, пообщалась в психологами и проконсультировалась по вопросам детского сна. На протяжении всего года они с Владом много работали, чтобы не сомневаться в завтрашнем дне и обеспечить новорожденного всем необходимым. По слова Тодоренко, им пришлось наперед снимать выпуски шоу «Пятница с Региной», чтобы ей удалось спокойно уйти в декрет.

Возлюбленная Топалова считает, что музыкант прекрасно справляется со своими родительскими обязанностями. Влад может встать ночью к плачущему малышу, сходить с ним на прогулку, пока Регина готовится утром к съемкам, поменять сыну пеленки.

«Влад у нас всегда выступает за то, чтобы развивать ребенка, чтобы он рос спортивным, выносливым. Влад очень заботливый и нежный отец», — приводит «ОК!» слова Регины Тодоренко.

Влад Топалов и Регина Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Молодые люди готовятся к свадьбе. Именно Влад настоял на торжественной церемонии: с гостями, свадебным платьем, фатой и букетом. Супруги поженились еще в октябре, но не смогли отпраздновать это событие. Регина находилась на последних месяцах беременности. В декабре она родила сына. А вскоре после этого вернулась на съемочную площадку шоу «Пятница с Региной».

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Тодоренко назвала Топалова «заботливым и нежным» отцом
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