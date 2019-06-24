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Котику жарко: Волочкова постригла домашнего любимца Лакки

Из-за жары балерина решила избавить кота от пушистой шерсти, вызвав на дом специалистов из ветклиники.

Котику жарко: Волочкова постригла домашнего любимца Лакки
Анастасия Волочкова (Фото: Владимир Веленгурин/"КП")

43-летняя Анастасия Волочкова разместила на личной страничке в Instagram снимок, на котором она запечатлена с домашним любимцем — котом Лакки. В комментариях балерина призналась, что решила избавить питомца от пушистой шерсти. Коту жарко. Для этого артистка вызвала на дом специалистов из ветклиники.

«Летом Лакки будет так комфортнее! Мой котик видоизменился», — отметила Волочкова.

К домашнему любимцу балерина относится, как к члену семьи. Когда артистка возвращается из путешествий, гастролей и отпусков дома ее всегда встречает Лакки. В своем микроблоге Анастасия не раз публиковала снимки питомца, отмечая его грацию.

Анастасия Волочкова с домашним любимцем Лакки
Анастасия Волочкова и ее кот Лакки. (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

Примечательно, что до сих пор Волочкова так и не раскрыла личность нового возлюбленного. По словам балерины, она настолько счастлива рядом с этим мужчиной, что не готова показывать его широкой публике.

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Анастасия Волочкова

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Котику жарко: Волочкова постригла домашнего любимца Лакки
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