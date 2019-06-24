Котику жарко: Волочкова постригла домашнего любимца Лакки

43-летняя Анастасия Волочкова разместила на личной страничке в Instagram снимок, на котором она запечатлена с домашним любимцем — котом Лакки. В комментариях балерина призналась, что решила избавить питомца от пушистой шерсти. Коту жарко. Для этого артистка вызвала на дом специалистов из ветклиники.

«Летом Лакки будет так комфортнее! Мой котик видоизменился», — отметила Волочкова.

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К домашнему любимцу балерина относится, как к члену семьи. Когда артистка возвращается из путешествий, гастролей и отпусков дома ее всегда встречает Лакки. В своем микроблоге Анастасия не раз публиковала снимки питомца, отмечая его грацию.

Примечательно, что до сих пор Волочкова так и не раскрыла личность нового возлюбленного. По словам балерины, она настолько счастлива рядом с этим мужчиной, что не готова показывать его широкой публике.