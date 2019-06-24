Купер и Гага приготовили сюрприз для поклонников

Отношения Леди Гаги и Брэдли Купера волнуют поклонников по всему миру после расставания актера с Ириной Шейк. Знаменитости отрицают свой роман, но признаются, что сблизились за время совместной работы над фильмом «Звезда родилась».

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На прошлой неделе стало известно, что Купер вновь хочет поработать вместе со своей партнершей по съемкам, но актер не подтвердил эту информацию.

Гага и Купер могут принять участие в фестивале «Гластонбери» в ближайшее время. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к паре, звезды готовят сюрприз для своих поклонников.

Подробности пока неизвестны, но есть предположение, что пара исполнит подборку песен из «Звезда родилась».