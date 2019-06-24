ЗВЕЗДЫ

Купер и Гага приготовили сюрприз для поклонников

Подробности звезды пока держат в секрете.

Купер и Гага приготовили сюрприз для поклонников
Брэдли Купер и Леди Гага Фото: www.instagram.com/ladygaga

Отношения Леди Гаги и Брэдли Купера волнуют поклонников по всему миру после расставания актера с Ириной Шейк. Знаменитости отрицают свой роман, но признаются, что сблизились за время совместной работы над фильмом «Звезда родилась».

На прошлой неделе стало известно, что Купер вновь хочет поработать вместе со своей партнершей по съемкам, но актер не подтвердил эту информацию.

Гага и Купер могут принять участие в фестивале «Гластонбери» в ближайшее время. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к паре, звезды готовят сюрприз для своих поклонников.

Подробности пока неизвестны, но есть предположение, что пара исполнит подборку песен из «Звезда родилась».

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Купер и Гага приготовили сюрприз для поклонников
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