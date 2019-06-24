Без именинника: Брежнева с мужем отметила день рождения Меладзе

Певица Вера Брежнева в сторис Instagram разместила забавное видео. На кадрах певица в обществе своего супруга, композитора Константина Меладзе, сестры и близких людей, отмечает день рождения певца Валерия Меладзе. При этом самого виновника торжества нет рядом. Дело в том, что он сейчас находится в Грузии. «Когда ты празднуешь день рождения, даже если именинник в другой стране», — подписала Вера Брежнева видео. На кадрах можно увидеть полный стол, а также напитки, которыми Брежнева и Константин Меладзе угощают гостей.

Ранее Валерий Меладзе, которому исполнилось 54 года, говорил в соцсетях, что не собирается устраивать пышных торжеств в свой день рождения. Музыкант опечален недавними беспорядками в Грузии. Как известно, Валерий Меладзе родился в Батуми — одном из крупнейших городов Грузии. По словам певца, братские отношения между двумя народами не удастся разрушить в один день.

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Напомним, братья Меладзе женились на экс-солистках группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой и Вере Брежневой. Оба ушли из предыдущих семей. Не так давно бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина была в студии программы «Судьба человека». Она говорила, что в какой-то момент перестала быть бдительной, из-за чего и рухнул ее брак с музыкантом.

По словам Ирины Меладзе, когда она узнала об изменах мужа, то пыталась встретиться с Альбиной Джанабаевой, но та отказалась идти на контакт. Сейчас Ирина в прекрасных отношениях с бывшим мужем.