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Ностальгия: Порошина поделилась архивным снимком времен юности

На фотографии актрисе не больше двадцати лет.

Ностальгия: Порошина поделилась архивным снимком времен юности
Порошина поделилась архивным снимком/globallookpress.com

Актриса Мария Порошина в Instagram поделилась архивным снимком. На фотографии ей не больше двадцати лет. «Юные годы», — кратко подписала она снимок. В комментариях под фотографией многие поклонники отметили, что актриса практически не изменилась. Как говорят фанаты, Порошина получилась на снимке настоящей и красивой.

Отметим, что сейчас актриса все свободное время уделяет своей новой семье. В январе нынешнего года 45-летняя звезда родила сына, которого назвали Андрей. Это уже пятый ребёнок в ее семье. Напомним, что до этого она рожала исключительно дочерей. Первым ее гражданским мужем был популярный актер Гоша Куценко. Вместе пара была на протяжении пяти лет, а потом их союз распался.

Троих дочерей звезда родила от актера Ильи Древнова. Вместе они были больше десяти лет. Правда, в итоге рухнул и этот союз. По словам Марии, муж не уделял времени семье. Она не чувствовала себя под его защитой. Кроме того, он совсем не занимался домом. Как говорила актриса, ее супруг не мог даже вбить гвоздь.

Сейчас ходит много слухов, кто же является отцом пятого ребёнка актрисы. Актриса не раскрывает имени своего избранника.

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архивный снимокГоша КуценкоИлья ДревновМария Порошина

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Ностальгия: Порошина поделилась архивным снимком времен юности
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