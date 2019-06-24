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52-летняя Николь Кидман отважилась на снимок топлес

Кинозвезда показала откровенный кадр.

52-летняя Николь Кидман отважилась на снимок топлес
Николь Кидман Фото: Globallookpress

52-летняя Николь Кидман выглядит необычайно молодо для своего возраста. В Сети неоднократно обсуждались пластические операции звезды, однако она их не комментирует.

Тем не менее знаменитость охотно позирует для глянца, демонстрируя стройную фигуру и четкий овал лица. На днях актриса показала кадр из очередной фотосессии, где она позирует полуобнаженной.

Откровенный снимок Николь Кидман
Откровенный снимок Николь Кидман. Фото:instagram.com/nicolekidman

Нижнее белье на этой фотосессии не понадобилось.

«Люблю белые блузки», — интригующе подписала снимок Николь.

В комментариях поклонники отметили, что актриса выглядит потрясающе.

«Ты слишком красива для этого мира», «Это невероятная фигура», «Так выглядят настоящие богини», — написали фолловеры.

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52-летняя Николь Кидман отважилась на снимок топлес
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