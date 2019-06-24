ЗВЕЗДЫ

Бледанс пожаловалась на внимание со стороны ровесников ее старшего сына

Актриса пытается устроить личную жизнь.

Бледанс пожаловалась на внимание со стороны ровесников ее старшего сына
Эвелина Бледанс Фото: Globallookpress

Эвелина Бледанс на днях сообщила, что уже давно не была на свиданиях и поделилась опытом последних встреч. Затем актриса и вовсе сделала очень личное заявление.

В программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ звезда заявила, что у нее год не было интимной жизни.

Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс. Фото: Globallookpress

«Да, у меня год не было секса. Я пытаюсь завести отношения, не собираюсь быть монашкой и закончить женскую жизнь после развода. Ищу, знакомлюсь, хожу на встречи», — честно призналась Бледанс.

По ее словам, мужчину, к которому бы ее тянуло, она пока не встретила, но она не собирается сдаваться. В то же время, по ее словам, мужчины находят ее очень привлекательной и постоянно ищут встреч. Эвелина даже пожаловалась, что с ней пытаются познакомиться совсем молодые люди — ровесники ее старшего сына. Знаменитость находит это странным.

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личная жизньЭвелина Блёданс

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Бледанс пожаловалась на внимание со стороны ровесников ее старшего сына
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