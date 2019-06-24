Спорт и много работы: инсайдер рассекретил расписание Кейт Миддлтон

У герцогини Кембриджской практически нет свободного времени.

Герцогиня Кембриджская регулярно принимает участие в светских мероприятиях с участием королевской семьи. Со стороны жизнь аристократов в замке может выглядеть легкой и беспечной, не обремененной обязанностями, однако у Кейт очень насыщенный ежедневный график.

В беседе с журналистом US Weelky инсайдер поделился, что супруга принца Уильяма каждый день встает очень рано, чтобы успеть сделать как можно больше. Сразу после пробуждения она отправляется на пробежку либо в бассейн.

Источник подчеркнул, что Кейт считает личное время по утрам очень важным для ее эмоционального состояния. После спорта она отправляется на встречи с работниками благотворительных организаций, либо организует личные встречи с нуждающимися. Инсайдер отметил, что герцогиня уделяет особенно много внимание помощи детям.

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В завершение рабочего дня супруга будущего короля отправляется на кухню, где готовит ужин для всей семьи.