Пластический хирург посоветовал Азизе срочно сделать липосакцию

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, 55-леняя певица Азиза собралась замуж за автора хита «Милый мой, твоя улыбка » Олега Бескровного.

Чтобы торжество прошло на уровне, а невеста по-настоящему блистала, пластический хирург Мадина Байрамукова советует ей поскорее заняться собой. По мнению специалиста, состояние лица и кожи певицы оставляет желать лучшего. Если раньше массивная нижняя часть лица звезды придавала некий шарм Азизе, то сейчас эта особенность лишь усугубляет проблемы с овалом лица, у певицы появились брыли.

Кроме того, у артистки, никогда не ложившейся на операционный стол пластического хирурга, много морщин и кожных заломов, а отечность и пастозность стали следствием вредных привычек. Мадина рекомендует Азизе подтяжку лица по технике фейс-тайт и удаление комков Биша. Однако быстрее всего артистке рекомендуется провести липосакцию в области щек и второго подбородка, а шею проработать деликатным лазерным датчиком для расщепления жира, а также воспользоваться методом радиоволнового лифтинга на специальном аппарате.

Избавиться от ставшего рыхлым с возрастом и расплывшегося носа поможет ринопластика. При этом, как отмечает хирург, одно из самых слабых мест звезды — глаза. На верхнем веке много лишней кожи, а в области нижнего — грыжевые образования. В этом случае обязательно поможет круговая блефаропластика, пишет издание Sobesednik.