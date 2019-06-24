ЗВЕЗДЫ

Ситцевая свадьба: звезды «Игры престолов» отметили годовщину брака

Кит Харрингтон и Роуз Лесли празднуют свою первую важную дату.

Ситцевая свадьба: звезды «Игры престолов» отметили годовщину брака
Кит Харрингтон и Роуз Лесли Фото: Globallookpress

Двое актеров популярного ТВ-шоу «Игра престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли однажды решили перенести свой роман на экране в реальную жизнь. В прошлом году пара связала себя узами брака, а вчера — отметила первую важную дату. Первую годовщину свадьбы принято называть ситцевой.

Впервые о романе звезд заговорили еще семь лет назад, в самом начале съемок сериала. Тогда актеры никак не комментировали слухи. Впрочем, они и впоследствии старались ограждать свою личную жизнь от посторонних взглядов. Раскрылось все лишь когда Харрингтон официально сделал предложение и Лесли приняла его.

Торжество состоялось 23 июня 2018 года. Свадьба была пышной и проходила в замке Вардхилл, принадлежащий предкам невесты, в Шотландии. На церемонию были приглашены все актеры «Игры престолов» и члены съемочной группы.

Вчера Харрингтон опубликовал у себя в Instagram кадр со свадьбы, где молодых по традиции осыпают рисом на счастье.

«Наша первая годовщина», — написал он, добавив к посту маленькое сердечко.

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звездная свадьбаКит ХаррингтонРоуз Леслисериал «Игра престолов»

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Ситцевая свадьба: звезды «Игры престолов» отметили годовщину брака
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