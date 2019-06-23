Многие поклонники спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой

Актриса опубликовала редкий снимок, на котором она вместе с родителями и тремя сестрами.

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус родилась в многодетной семье. У актрисы три родные сестры – две старшие Екатерина и Ольга, и одна младшая – Карина.

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По словам Асмус, у нее почти нет фотографий, где родители и все сестры вместе. Лишь один такой снимок актрисе удалось найти в своем архиве. Раритетное фото Кристина показала поклонникам в блоге.

«Кадр. Единственный в своём роде, на котором собралась вся наша семья — родители и три моих родных сестры» — написала в социальной сети звезда «Интернов».

Увидев фото, далеко не все поклонники смогли сразу найти на нем Кристину. Младшая сестра актрисы Карина очень похожа на нее. Различить девушек удалось по родинке на щеке, которая есть только у Кристины.

«Я сразу подумала, что Вы в центре, очень похожи!»; «Глаза в глаза, так похожи» — прокомментировали раритетный снимок пользователи Сети.

Добавим, для Кристины Асмус семья значит очень много. Недавно она вместе с мужем комиком Гариком Харламовым отметила годовщину свадьбы. Пара вместе уже семь лет.