Лобода после отпуска села на диету

Чтобы скинуть лишние килограммы, она перешла на рыбу и крупы.

Певица Светлана Лобода недавно вернулась с отпуска. Перерыв между бесконечными концертами она решила устроить в Греции. Несколько дней подряд Светлана радовала поклонников солнечными снимками. Но отпуск быстро закончился, Лобода вернулась домой и, вероятно, привезла с моря пару лишних килограммов.

Несколько часов назад она рассказала поклонникам, что села на диету. Для этого певица перешла на рыбу и каши. Судя по фото, Светлана не в восторге от нового меню.

«У меня диета, рыба и пшеничная каша. А что любите вы?» — написала в блоге исполнительница.

Многие поклонники не поняли, зачем Светлана так жестко ограничивает себя в питании. Фанаты в один голос заявили, что певице явно не нужно худеть.

«Диета? Вы великолепны!»;«А куда тебе худеть, стройней уже не куда быть» — прокомментировали пост Лободы пользователи Сети.

Напомним, поклонники до сих пор обсуждают ссору Светланы с Сергеем Лазаревым. Исполнители повздорили на премии «МУЗ-ТВ», которая недавно состоялась в столице. После ссоры Лазарев и Лобода отписались друг от друга в Instagram.