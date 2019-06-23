Рудова оценила очередное фото Бузовой в купальнике

Певица Ольга Бузова регулярно общается с подписчиками в блоге и несколько раз в день публикует фотографии. В последнее время телеведущая «Дома-2» все чаще показывает снимки в купальнике, где демонстрирует подтянутую фигуру. Однако поклонники подобные фото больше критикуют, чем хвалят.

Так накануне в блоге Бузовой появилась серия снимков, где Ольга в откровенном купальнике стоит спиной к камере. Особенную красоту фото добавляет живописный закат над рекой.

Свежий пост коллеги сразу же оценила актриса Наталья Рудова. Конечно, писать хвалебную оду певице она не стала, но несколько позитивных смайлов под публикацией оставила.

Комментарии же от большинства поклонников были далеко не позитивные. Подписчики полагают, что Бузова слишком часто хвастается фигурой в Сети.

«Не понимаю, Оленька. Не остаётся места для воображения. Все что можно показываете. Я не ханжа, но все же на вас смотрят дети»; «Смело! Можно было и стринги снять или купальник весь» — прокомментировали пост поклонники телеведущей.

Напомним, ранее Бузова спровоцировала слухи о романе с Егором Кридом. Поводом для этого стала ее фотография в блоге, где телеведущая нежно обнимается с бывшим подопечным Тимати.