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Жара объединяет: Гагарина и Варнава устроили заплыв в бассейне

Звезда Comedy Woman позировала с женихом, а певица взяла с собой старшего сына.

Жара объединяет: Гагарина и Варнава устроили заплыв в бассейне
Полина Гагарина и Екатерина Варнава. Фото: globallookpress

У Полины Гагариной и Екатерины Варнавы были насыщенные работой дни. Звезда Comedy Woman вела выпускные в парке Горького, а певица занималась репетициями и деловыми встречами. Недавно артистка призналась, что старается на все лето уезжать в домик в Подмосковье, где часто отдыхает.

На этот раз Полина Гагарина пригласила в гости Екатерину Варнаву. Комедиантка пришла со своим женихом – танцором Константином Мякиньковым. Вместе они плескались в бассейне, который находится во дворе загородного дома.

Позже звезды решили сделать памятные снимки. К Гагариной присоединился ее 11-летний сын Андрей. Певица и юмористка дурачились в бассейне. На Екатерине Варнаве был темный раздельный купальник. Полина Гагарина отдала предпочтение оранжевому лифу и плавкам цвета морской волны.

«Мы с Катюней выбирали только те фотки, где мальчики хорошо получились», — подписала фото Полина Гагарина.

В комментариях Максим Галкин оценил веселое фото звезд. Многие поклонники остались в восторге от свежих снимков и пожелали знаменитостям приятного отдыха.

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Екатерина ВарнаваКонстантин Мякиньковплавание в бассейнеПолина ГагаринаФото в купальнике

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Жара объединяет: Гагарина и Варнава устроили заплыв в бассейне
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