Лена Темникова стала блондинкой

Поклонники надеются, что это парик, и певица вернется к темным волосам.

Лена Темникова получился известность благодаря участию в группе «Serebro». На протяжении нескольких лет певица не меняла имидж, поэтому запомнилась фанатам жгучей брюнеткой. Недавно Темникова призналась, что каждое лето она мечтает перекраситься в блондинку.

Экс-солистка «Serebro» решила сменить имидж. Она опубликовала фото в Instagtam, где примерила короткую стрижку со светлыми волосами. Парикмахер добился эффекта пляжных локонов, которые будто выгорели на солнце. «Что-то пошло не так», — пошутила Лена Темникова.

больше по теме Темникова впечатлила поклонников атмосферной фотосессией на пляже Многие подписчики захотели поставить красочные снимки себе на заставку.

В комментариях певица назвала себя Лесовичком. Она спросила у фанатов: «Я жесть?». Большинство поклонников понадеялись, что Темникова просто примерила парик. Сергей Лазарев не остался в стороне и намекнул, что экс-солистке «Serebro» лучше с темными волосами.

Отметим, что Лена Темникова нередко участвует в фотосессиях. Фанаты вдохновляются красивыми кадрами с любимой артисткой. Недавно певица опубликовала снимок, где перестала скрывать веснушки.