Лена Темникова стала блондинкой

Лена Темникова получился известность благодаря участию в группе «Serebro». На протяжении нескольких лет певица не меняла имидж, поэтому запомнилась фанатам жгучей брюнеткой. Недавно Темникова призналась, что каждое лето она мечтает перекраситься в блондинку.
Экс-солистка «Serebro» решила сменить имидж. Она опубликовала фото в Instagtam, где примерила короткую стрижку со светлыми волосами. Парикмахер добился эффекта пляжных локонов, которые будто выгорели на солнце. «Что-то пошло не так», — пошутила Лена Темникова.
В комментариях певица назвала себя Лесовичком. Она спросила у фанатов: «Я жесть?». Большинство поклонников понадеялись, что Темникова просто примерила парик. Сергей Лазарев не остался в стороне и намекнул, что экс-солистке «Serebro» лучше с темными волосами.
Отметим, что Лена Темникова нередко участвует в фотосессиях. Фанаты вдохновляются красивыми кадрами с любимой артисткой. Недавно певица опубликовала снимок, где перестала скрывать веснушки.