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Лена Темникова стала блондинкой

Поклонники надеются, что это парик, и певица вернется к темным волосам.

Лена Темникова стала блондинкой
Елена Темникова. Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial/

Лена Темникова получился известность благодаря участию в группе «Serebro». На протяжении нескольких лет певица не меняла имидж, поэтому запомнилась фанатам жгучей брюнеткой. Недавно Темникова призналась, что каждое лето она мечтает перекраситься в блондинку.

Экс-солистка «Serebro» решила сменить имидж. Она опубликовала фото в Instagtam, где примерила короткую стрижку со светлыми волосами. Парикмахер добился эффекта пляжных локонов, которые будто выгорели на солнце. «Что-то пошло не так», — пошутила Лена Темникова.

В комментариях певица назвала себя Лесовичком. Она спросила у фанатов: «Я жесть?». Большинство поклонников понадеялись, что Темникова просто примерила парик. Сергей Лазарев не остался в стороне и намекнул, что экс-солистке «Serebro» лучше с темными волосами.

Елена Темникова и Сергей Лазарев. Фото
Лазареву не понравилась Темникова в образе блондинки. Скриншот: instagram.com/lenatemnikovaofficial/

Отметим, что Лена Темникова нередко участвует в фотосессиях. Фанаты вдохновляются красивыми кадрами с любимой артисткой. Недавно певица опубликовала снимок, где перестала скрывать веснушки.

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блондинкаЕлена ТемниковаЛена Темниковасмена имиджа

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Лена Темникова стала блондинкой
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