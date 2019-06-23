От Рима до Нью-Йорка: где отдыхают российские звезды в жаркий сезон

В теплый сезон традиционно отправляются в отпуск многие представители российского шоу-бизнеса. Как и у обычных людей, вкусы у звезд совершенно разные: кто-то путешествует по туристическим достопримечательностям, другие же выбирают пляжный отдых. Портал Teleprogramma.pro подготовил для читателей подборку из десяти знаменитостей-путешественников.

больше по теме Бузова, ГлюкOzа и другие звезды поздравили выпускников в Кремле На сцене главного выпускного бала страны выступили артисты и пожелали выпускникам удачи в их начинаниях.

Светлана Лобода на днях съездила на греческий остров Миконос. На небольшом кусочке суши в центральной части Эгейского моря расположились по-настоящему роскошные гостиницы и ночные клубы, а его узкие улочки с белоснежными домиками известны, пожалуй, каждому туристу. Светская жизнь на Миконосе кипит днем и ночью, в свое время здесь отдыхала легендарная Софи Лорен, а сейчас можно встретить, например, Рассела Кроу и даже Мадонну. Лобода опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в купальнике на фоне морских просторов и бескрайнего неба.

Примерно в это же время на Миконосе гостила Анна Седокова. Экс-солистка «ВИА Гры» развлекалась по полной программе: на ее страничке в соцсети она балует себя выпечкой, белым вином и загорает с книжкой на пляже.

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в мае посетила Венецию. В ее блоге в Instagram появились снимки с площади Сан-Марко – одной из самых известных достопримечательностей Италии. Колонны Святого Марка и Святого Теодора, главный венецианский собор, готический Дворец дожей и другие великолепные исторические сооружения, а также многочисленные ручные голуби – все это делает площадь визитной карточкой туристической Италии. Голуби на фото Собчак не попали. Возможно, птицы просто спали ночью.

В Америке вот уже неделю отдыхает солист популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Вместе с супругой Региной и детьми артист прилетел в Нью-Йорк. Звездное семейство прогулялось по улицам и паркам большого города, осмотрело скелеты динозавров в музее естествознания, а в одном из последних постов в Instagram Сергей рассказал, что ему наконец удалось насладиться бродвейской постановкой «Призрак оперы».

«Судьба как бы специально уводила нас от просмотра этого мюзикла… И вот сейчас это произошло! Бродвейские шоу чудесны, Призрак оперы был не в голосе, но это не мешало нам улететь в мир волшебных грез», – рассказал Жуков.

Дочке Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко скоро исполнится годик. Недавно футболист рассказал поклонникам, что его мама любит заниматься с малышкой, поэтому у молодых родителей есть возможность проводить время вдвоем. Накануне супруги съездили в Рим, где увидели Колизей. Уникальное сооружение времен античности, где когда-то патриции наблюдали за кровопролитными боями, навело футболиста на неожиданную мысль: пересмотреть вместе с женой фильм «Гладиатор», который, оказывается, она ни разу не видела.

Бывшая возлюбленная Тарасова, а ныне известная певица Ольга Бузова публиковала кадры из Колизея еще два года назад, за несколько месяцев до скандального развода с футболистом. Сейчас плотный рабочий график не позволяет звезде «Дома-2» даже полноценно спать, но недавно она смогла выкроить время, чтобы вновь приехать в Италию. Ольга опубликовала в Instagram снимок с виллы Москони Бертани – старинного архитектурного комплекса в Вероне, известного своей винодельней и погребами, где путешественники могут продегустировать элитные сорта вина. Отметим, вилла является также излюбленным местом пар для проведения свадебных торжеств.

Наталья Подольская на майские праздники предпочла Маврикий. На окруженном коралловыми рифами острове в Индийском океане температура прибрежных вод не опускается ниже 23 градусов, а уникальная флора и фауна и белые песчаные пляжи делают его действительно райским местечком. Компанию певице, конечно же, составили Владимир Пресняков и сын Артемий. Правда, поклонники раскритиковали пляжные фото Натальи, которые она выложила в соцсеть. Многим показалось, что мальчик и его мама выглядят исхудавшими.

Вера Брежнева любит бывать в тосканском Форте-дей-Марми – одном из самых престижных и популярных у российских туристов курортов Италии. Виллы здесь приобрели Джорджо Армани, Роман Абрамович, Владимир Зеленский и другие известные люди. Название городу дала одноименная крепость восемнадцатого века, Форте-дей-Марми славится своими термальными источниками, а каждый год там проходит Международный фестиваль сатиры.

«С любимой собакой в любимом комбинезоне в любимом месте с любимой семьей. Счастье есть», – подписала певица один из снимков с курорта.

Милана Тюльпанова недавно пережила непростой бракоразводный процесс с Александром Кержаковым. Сейчас красавица отдыхает на Мальдивах и уверяет поклонников, что совсем не фотошопит свои пляжные снимки.

А Светлана Ходченкова порадовала своих фанатов «горячими» снимками с отдыха еще в январе. Но на Бали настоящей зимы со снегом и трескучими морозами не бывает: актриса вдоволь наплескалась в океанской воде, позагорала и встретила закат на пляже. Фотографии звезды «Росомахи» в Instagram понравились, кажется, всем без исключения. Снимки «лайкнули» даже знаменитая коллега артистки Надежда Михалкова, Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева, Сергей Безруков и другие знаменитости.