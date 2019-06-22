Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи

Настасья Самбурская не так давно провела время в Монако со своей подругой Натальей Рудовой. Девушки веселились с утра и до позднего вечера. Перед этим у актрисы случился приступ истерики. Девушка расплакалась на камеру, рассказывая об отце-алкоголике, которому она купила дом, но мужчина не оценил ее щедрости. По всей видимости, тогда Рудова решила, что ее подруге нужно сменить обстановку, поэтому и взяла ее в поездку.

Последнюю неделю Самбурская находится уже в Таиланде. По всей видимости, она решила продлить себе отпуск и отправилась уединенно отдыхать на Самуи. На снимках актриса позирует без косметики. «Отдыхаю хорошо. Вот яхту купила на сдачу», — подписала один из новых снимков девушка. А в субботу она устроила традиционную фотосессию в купальнике, продемонстрировав красивый вид с балкона отеля и свою фигуру.

В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела. «Чудесный вид, за который можно всё отдать! Ради таких моментов наслаждения стоит много работать, ну или взять у папы», — с иронией написала артистка. Она поделилась еще рядом снимков из фотосессии. Один из подписчиков звезды подверг критике ее бедра. «Ж*** то толстая, на видео видел», — заявил он. Вскоре Самбурская ответила хейтеру. «Дай тебе Бог ж*** поменьше», — обратилась она к нему.

Преданые фанаты заступились за актрису и заверили, что у нее потрясающая фигура. «Красивая, умная, с отличным чувством юмора девушка», «Ваша прямота — такая редкость», «А мне она нравится. Играет в кино шикарно, выглядит очень хорошо. Фигура прекрасная», — отметили они. Напомним, что не так давно в интервью Регине Тодоренко Настасья призналась, что одно время рыдала из-за негативных комментариев в соцсети.