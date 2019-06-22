ЗВЕЗДЫ

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

Юморист показал, какую сценку для него разыграли наследники.

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
Максим Галкин с дочкой. фото: instagram.com/maxgalkinru/

18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления. Ему исполнилось 43 года. Добрые слова телеведущему сказал друг семьи Филипп Киркоров, а также его дети Алла-Виктория и Мартин. Друзья и знакомые публиковали архивные фото с именинником и желали ему творческих успехов. Конечно, поздравили шоумена и близкие. Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.

У наследников Галкина и Пугачевой есть собственная армия поклонников. Они не меньше родителей радуются успехам малышей. Спустя несколько дней после торжества телеведущий признался, что дети также порадовали его сюрпризом в день рождения. В соцсети он опубликовал ролик, на котором был запечатлен трогательный момент. В кадре Максим в шортах и футболке сначала принимает цветы и открытки, а потом наблюдает за сценкой, которую для него подготовили Лиза и Гарри. В этот момент рядом с ним стоит Алла Борисовна в длинной клетчатой рубашке и красных велосипедках.

Сначала дочка спрашивает своего брата о том, какой сегодня день, а затем просит уточнить, что произошло 18 июня. Гарри вспоминает, что в этот день Жанна Д’Арк одерживает победу над англичанами. С третьей попытки они уже вдвоем произносят нужный ответ: «Это, конечно, день рождения нашего папы! Лучшего папы! Ты самый большой! Самый сильный! Самый милый! Самый забавный! Папа, мы тебя любим! И говорим это даже на французском!». Диалог между малышами действительно происходил на иностранном языке.

Поклонники в очередной раз восхитились наследниками звездной пары. «Нет слов», — призналась Лолита Милявская. «Господи, какие прекрасные и сладкие», — отреагировала Регина Тодоренко. Напомним, что детям Галкина всего по пять лет, но они уже не первый год изучают французский и английский языки, а также посещают несколько разных кружков. На образование малышей родители не жалеют денег.

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звездные детиЛиза и Гарри ГалкиныМаксим Галкин

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Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
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