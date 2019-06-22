Серябкина для загара выбрала слитный купальник и кожаные сапоги

С наступлением лета многие звезды отечественного шоу-бизнеса разъехались по отпускам. Те, кто продолжает работать, пытаются понежиться на солнышке в перерывах между концертами и важными встречами. Ко вторым относится певица Ольга Серябкина, которую поклонники также знают под сценическим псевдонимом MOLLY.

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За несколько часов до концерта в Ялте она решила сделать перерыв и немного позагорать. Для солнечных ванн Ольга, как и многие звезды в этом сезоне, среди которых Яна Рудковская и Елена Летучая, выбрала светлый слитный купальник. Образ она дополнила кепкой и кожаными сапогами до колен. Выбор такой обуви немного удивил поклонников бывшей солистки группы «Серебро».

«Не жарко в таких сапожищах?; «Когда не побрила ноги, но впереди фотосессия»; «Вот тоже думаю: надеть сапоги на пляж или нет, всю голову сломала», — начали подшучивать над Ольгой подписчики.

Отвечать на колкие замечания пользователей Сети Серябкина не стала. Напомним, певица уже не первый раз отдает предпочтение слитным купальникам. В начале мая она снялась в откровенной фотосессии, для которой выбрала сплошной купальный костюм.