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Гном Гномыч ощутил популярность в Японии

Сына Яны Рудковской заваливали цветами и игрушками после выступления на льду.

Гном Гномыч ощутил популярность в Японии
Яна Рудковская и Саша Плющенко. Фото: globallookpress

Яна Рудковская продолжает хвастаться достижениями сына. Евгений Плющенко вместе с шестилетним Сашей выступили на ледовом шоу в японском городе Саппоро. После каждого выступления фанаты закидывали Гном Гномыча цветами и игрушками. Саша признался, что подарки ему нравятся больше тренировок.

После выступления со знаменитым отцом Гном Гномыч отправился проверить сувениры, которые сделали в его честь. Ещё зимой Рудковская анонсировала новую игрушку – Чебусашку. Куклы и плюшевые подушки сделаны по образу Саши Плющенко в костюме Чебурашки. Сувениров, посвященных Гном Гномычу, оказалось больше, чем Евгению Плющенко.

Саша Плющенко. Фото
Саша Плющенко дарит игрушку Чебусашка со своим лицом. Скриншот: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Рудковская сняла в Stories, как Саша вручает игрушки в качестве подарка японскому представителю Prince Ice Show. Гном Гномыч заявил, что хочет отдохнуть после выступления, и отправился в гримерку к подаркам от поклонников.

Саша вместе с отцом показал японцам программу «Посвящение Майклу Джексону». До этого Гном Гномыч смог выступить под музыку короля поп-музыки только в России и Италии. Во многих странах отказывались от постановки после выхода скандального фильма-расследования.

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Гном ГномычЕвгений Плющенколедовое шоуСаша ПлющенкоЯна Рудковскаяяпония

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Гном Гномыч ощутил популярность в Японии
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