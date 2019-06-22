Гном Гномыч ощутил популярность в Японии

Сына Яны Рудковской заваливали цветами и игрушками после выступления на льду.

Яна Рудковская продолжает хвастаться достижениями сына. Евгений Плющенко вместе с шестилетним Сашей выступили на ледовом шоу в японском городе Саппоро. После каждого выступления фанаты закидывали Гном Гномыча цветами и игрушками. Саша признался, что подарки ему нравятся больше тренировок.

После выступления со знаменитым отцом Гном Гномыч отправился проверить сувениры, которые сделали в его честь. Ещё зимой Рудковская анонсировала новую игрушку – Чебусашку. Куклы и плюшевые подушки сделаны по образу Саши Плющенко в костюме Чебурашки. Сувениров, посвященных Гном Гномычу, оказалось больше, чем Евгению Плющенко.

Рудковская сняла в Stories, как Саша вручает игрушки в качестве подарка японскому представителю Prince Ice Show. Гном Гномыч заявил, что хочет отдохнуть после выступления, и отправился в гримерку к подаркам от поклонников.

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Саша вместе с отцом показал японцам программу «Посвящение Майклу Джексону». До этого Гном Гномыч смог выступить под музыку короля поп-музыки только в России и Италии. Во многих странах отказывались от постановки после выхода скандального фильма-расследования.