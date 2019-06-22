Савичева не смогла приехать к маме в день ее рождения

Юлия Савичева прославилась благодаря «Фабрике звезд». Она выпускала хит за хитом, сотрудничая с продюсером Максимом Фадеевым. Два года назад на время певица пропала из поля зрения. Тогда она уехала за границу с мужем Александром Аршиновым, чтобы дождаться родов. У девушки родилась дочь Анна, о которой она теперь заботится. Все свободное время артистка посвящается ребенку, но также хочет вернуться к творчеству, но на сцене до сих пор она появляется не часто.

22 июня день рождения празднует мама Савичевой Светлана Анатольевна. Много лет она преподавала в музыкальной школе, поэтому не удивительно, что ее дочь стала певицей. Юлия поделилась в соцсети архивным снимком с именинницей. В кадре она позирует с ярко-рыжими волосами, прильнув к родительнице. Как оказалось, приехать к ней она не смогла, но очень хотела.

«Мамуля, с днем рождения! Мне бы очень хотелось приехать сейчас к тебе в Курган, но пока не получается физически. Столько дел навалилось! Скучаю очень… Самое главное — будь здорова, берегите друг друга с папой», — написала артистка.

Денис Клявер, Инна Маликова и другие звезды присоединились к поздравлениям. Поклонники в свою очередь отметили, что Савичева очень похожа на свою маму. «Очень красивая мама! Здоровья!», «Такая мама молоденькая, как сестрёнка», «Какое трогательное фото», «Ой, как похожи», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что появление в семье ребенка обрадовало не только Юлию, которая до этого перенесла выкидыш, но и ее родителей. Они давно мечтали о внучке. К слову, отец певицы Станислав Борисович тоже связан с музыкой. Он барабанщик и одно время работал в рок-группе «Конвой» Евгения Позднякова. По всей видимости, Савичева никак не может приехать к родителям, так как все силы тратит на наследницу. Ранее она призналась, что категорически не хочет прибегать к услугам няни.