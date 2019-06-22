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Иван Ургант попрощался с Питером в стиле ленинградского рок-клуба

Шоумен снялся в заключительном в этом сезоне выпуске программы «Вечерний Ургант».

Иван Ургант попрощался с Питером в стиле ленинградского рок-клуба
Иван Ургант снялся в заключительном выпуске программы «Вечерний Ургант». Фото: globallookpress.com

Съемки последних выпусков программы «Вечерний Ургант» проходили в Санкт-Петербурге, на родине телеведущего Ивана Урганта. Так, заключительная в этом сезоне передача была посвящена дню рождения рок-музыканта Виктора Цоя. В этом году ему бы исполнилось 57 лет. Исполнитель погиб в ДТП в 1990 году в возрасте 28 лет.

В телешоу приняли участие сын музыканта Александр Цой, а также Андрей Ургант, отец Ивана.

В программе был показан юмористический ролик, посвященный символичному прощанию с Санкт-Петербургом. Иван Ургант и Александр Гудков предстали в образе советских рок-исполнителей.

«Гимн великому городу! Из архива Ленинградского рок-клуба», – подписал Ургант видео.

 

«Ургант – сумасшедший в хорошем смысле»; «Это шедевр», – отреагировали подписчики телеведущего.

Ранее Иван Ургант высказался о сериале НВО «Чернобыль». Шоумен отметил качественные декорации. По мнению звезды, сериал достоверно показал трагические события 1986 года, а также заявил, что такой фильм должны были снять отечественные режиссеры.

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Тэги:

Виктор ЦойИван УргантПрограмма «Вечерний Ургант»Санкт-ПетербургСериал "Чернобыль"

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Иван Ургант попрощался с Питером в стиле ленинградского рок-клуба
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