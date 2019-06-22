Тарасову сделали операцию в Италии

После семейного отдыха в Турции Дмитрий Тарасов устроил романтические прогулки для своей жены по улочкам Рима. Футболист и его супруга Анастасия Костенко публиковали в Instagram счастливые снимки на фоне итальянских достопримечательностей. Некоторое время Тарасову пришлось скрывать от подписчиков свою травму.

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Недавно спортсмен объяснил поклонникам, почему пропал на три дня и не отвечал на звонки друзей. Тарасову пришлось обратиться за помощью в клинику. Футболист повредил мышцы правой ноги во время последней игры. Тарасов надеялся просто отдохнуть, но римские врачи настояли на операции.

«Сейчас я нахожусь в непростой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной!» — написал Дмитрий Тарасов.

Спортсмен скрывал от общественности травму. После операции футболисту придется ходить на костылях. Тарасов сможет снять гипс только через два месяца.