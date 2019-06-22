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Недолго горевала: Шейк замечена с известным манекенщиком

После расставания с Брэдли Купером появились слухи, что модель уже готова к новым отношениям.

Недолго горевала: Шейк замечена с известным манекенщиком
Ирина Шейк. фото: instagram.com/irinashayk/

Ирина Шейк всегда привлекала внимание мужчин. О встрече с ней мечтают многие, но девушка выглядит недосягаемой. Более того, последние четыре года ее сердце было не свободно. Модель жила с Брэдли Купером, которому подарила дочку Лею. Но в начале этого года появились слухи, что актер увлекся другой женщиной, а уже весной знакомые из окружения пары начали утверждать, что Ирина и Брэдли расстались.

Сами влюбленные хранят молчание, а тем временем появляются все новые подробности их размолвки. По некоторым данным, причиной ссоры стали подозрения модели в неверности ее избранника. Также инсайдеры утверждают, что они уже решили оформить совместное опекунство, а также открыты для новых отношений. Поклонникам пока сложно представить, что Шейк снова будет ходить на свидания. Тем временем в Сети появился снимок, где она запечатлена не с Купером.

На фото девушка позирует в белом мини-платье с глубоким декольте и причудливым принтом. Она обнимает темнокожего мужчину спортивного телосложения и заплетенными в косички волосами. Им оказался известный манекенщик Эдем Дуссу. Парень разместил фото с русской красавицей в соцсети и сделал смелое признание.

«После моей мамы это самая красивая женщина, которую я когда-либо встречал», — написал он.

В комментариях Ирина оставила своему знакомому несколько эмоджи в виде сердечек. Поклонники отметили, что они гармонично смотрятся вместе, и стали гадать, какие отношения связывают девушку с Эдемом. Не исключено, что они пересеклись на одном из модных показов или во время фотосессии. Напомним, что до романа с Купером несколько лет Шейк была девушкой Криштиану Роналду, но свадьбу они так и не сыграли. А недавно Виктория Боня заявила, что у футболиста просто был заключен с моделью контракт на пять лет, а любви между ними на самом деле и не было.

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Недолго горевала: Шейк замечена с известным манекенщиком
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