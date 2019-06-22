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Дарья Мельникова приобщила трехлетнего сына к фотосессии

Актриса пошутила, что дети работают для создания контента.

Дарья Мельникова приобщила трехлетнего сына к фотосессии
Дарья Мельникова. Фото: globallookpress

Дарья Мельникова стала участницей фотосессии русского бренда одежды. Подписчики в Instagram восхитились свежими снимками звезды «Папиных дочек» и предложили актрисе стать профессиональной моделью. Также Мельникова опубликовала в Stories бекстейдж с фотосессии.

Актриса решила взять старшего сына с собой. Трехлетний Артур не остался без дела. Мальчик помогал маме: советовал, в какую позу встать, просил повернуться, чтобы лучше выглядеть на снимке. Позже Артуру вручили светоотражатель. Сын актрисы успел не только помочь маме на фотосессии, но и подурачиться.

Сын Дарьи Мельниковой Артур. Фото
Трехлетний Артур держал светоотражатель на фотосессии мамы. Скриншот: instagram.com/melnikovadsh/

«А вы спрашиваете, где дети… Где-где? Работают на хороший контент для мамы», — пошутила Дарья Мельникова.

Актриса нечасто публикует снимки с детьми. Старший сын Артур редко появляется на снимках мамы. Недавно Мельникова опубликовала трогательный кадр с младшим сыном, которому всего шесть месяцев. Звезда «Папиных дочек» старается не показывать лицо крохи.

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InstagramДарья Мельниковамодная фотосессияновое фото сына

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Дарья Мельникова приобщила трехлетнего сына к фотосессии
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