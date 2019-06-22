Сафронов приравнял шумиху вокруг Алибасова со скандалом с Джигарханяном

Никас Сафронов прокомментировал отравление Бари Алибасова. Художник уверен – продюсер глотнул жидкость «Крот» случайно, никто его погубить не хотел. Однако он не понимает, почему вокруг продюсера развели такую шумиху в прессе.

«Помните, в свое время снимали триста пятьдесят передач про Виталину и Джигарханяна? Сейчас и с Алибасовым какая-то вакханалия началась. Но все это — пустые разговоры ни о чем. Лучше бы помогли человеку», — рассказал Никас Сафронов порталу «Собеседник».

Художник отметил, что Алибасов наверняка не бедный, поэтому ему достаточно дать дельный совет, например, предложить клинику. Ранее сын продюсера сообщал, что хочет отправить отца на лечение в Казахстан, но Бари Алибасов до сих пор остается в столице.

Сафронов предложил продюсеру группы «На-На» отправиться в Южную Корею. Художник признался, что в Сеуле ему помогли сохранить руку. Порез на пальце не заживал около года, но в частной клинике его вылечили. Никас Сафронов уверен, что Бари Алибасову тоже смогут помочь в Корее.