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Хилькевич вспомнила, когда в последний раз брала гитару

Однако у поклонников звезды сериала «Универ» на этот счет другое мнение.

Хилькевич вспомнила, когда в последний раз брала гитару
Анна Хилькевич призналась, что не умеет играть на гитаре. Фото: globallookpress.com

Анна Хилькевич призналась подписчикам, что так и не научилась играть на гитаре. Звезда «Универа» опубликовала снимок в в Instagram, поведав, что не брала в руки инструмент почти 20 лет.

«В последний раз я брала гитару, сидя на корточках в подъезде, и мне было 15. Но тогда я не умела играть на ней. Ничего не изменилось», – подписала фото актриса.

В ответ поклонники 32-летней артистки уличили ее в забывчивости. Фанаты заметили, что помнят, как героиню Хилькевич в «Универе» учил играть на гитаре Кузя.

«В «Универе» была серия с гитарой»; «Последний раз тебя учил Кузя играть на ней», – высказались фолловеры актрисы.

Некоторые фанаты обратили внимание на изнеможденный вид Анны Хилькевич. Поклонники пожелали актрисе здоровья и попросили ее больше не худеть.

«Смотреть страшно уже, остановись!» – обратились подписчики к звезде.

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"Универ. Новая общага"Анна Хилькевичзвезда сериала "Универ"

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Хилькевич вспомнила, когда в последний раз брала гитару
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