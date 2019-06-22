ЗВЕЗДЫ

Воробьев вслед за Лазаревым продемонстрировал свой торс

Певец не стал скрывать под футболкой рельефные кубики пресса.

Воробьев вслед за Лазаревым продемонстрировал свой торс
Алексей Воробьев (Фото: Globallookpress.com)

31-летний Алексей Воробьев поделился с подписчиками свежим фото, разместив кадр на личной страничке в Instagram. Вслед за певцом Сергеем Лазаревым исполнитель продемонстрировал свой торс. Артист не стал скрывать рельефные кубики пресса под футболкой, снявшись в новой фотосессии. При этом образ Алексея дополнили синие джинсы, сшитые из «искусственно потертого денима». О моде на этот вид ткани на программе «Модный приговор» напомнила соведущая Александра Васильева — Эвелина Хромченко.

Примечательно, что свежий снимок Алексея Воробьева оценил и Сергей Лазарев, который отметился «лайком» под фото певца в Instagram.

В одном из интервью Алексей Воробьев признался, что он максимально скрывает свою личную жизнь и крайне редко говорит о ней. По словам певца, пока он не готов делить свои чувства и отношения с миллионом людей. От хандры и апатии музыкант справляется с помощью творчества и сцены.

Сергей Лазарев оценил снимок Алексея Воробьева
Сергей Лазарев оценил свежий снимок Алексея Воробьева (Фото: Instagram.com/mr.alexsparrow)

«Я не умею быть ненастоящим. Я часто плачу, но обычно один, чтобы никто не видел. Думаю, что, если душа хочет избавиться от каких-то эмоций, порой непонятных мне, я не должен ей препятствовать. Это эмоции, они и наполняют нашу жизнь смыслом», — приводит «ОК!» слова Алексея Воробьева.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей Воробьевзвездный стильСергей Лазарев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Воробьев вслед за Лазаревым продемонстрировал свой торс
Интересно?
Поделись с друзьями: