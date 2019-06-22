Воробьев вслед за Лазаревым продемонстрировал свой торс

31-летний Алексей Воробьев поделился с подписчиками свежим фото, разместив кадр на личной страничке в Instagram. Вслед за певцом Сергеем Лазаревым исполнитель продемонстрировал свой торс. Артист не стал скрывать рельефные кубики пресса под футболкой, снявшись в новой фотосессии. При этом образ Алексея дополнили синие джинсы, сшитые из «искусственно потертого денима». О моде на этот вид ткани на программе «Модный приговор» напомнила соведущая Александра Васильева — Эвелина Хромченко.

Примечательно, что свежий снимок Алексея Воробьева оценил и Сергей Лазарев, который отметился «лайком» под фото певца в Instagram.

В одном из интервью Алексей Воробьев признался, что он максимально скрывает свою личную жизнь и крайне редко говорит о ней. По словам певца, пока он не готов делить свои чувства и отношения с миллионом людей. От хандры и апатии музыкант справляется с помощью творчества и сцены.