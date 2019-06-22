Похудевшая Хлебникова впервые за долгое время появилась на публике

Бари Алибасов на днях вновь встретился с Андреем Малаховым. В эфире передачи «Привет, Андрей!» он встретился с друзьями и коллегами. Продюсер вновь рассказал о том, как отравился средством для чистки труд, а также заявил, что недавно также его четыре дня снова насильно держали в клинике связанным. Подробности этого инцидента он не стал озвучивать, но заверил, что только в день съемок в ток-шоу его сознание пришло в ясность.

Малахов решил помочь ему восстановить память и знакомил с архивными кадрами. Алибасов сразу вспомнил Аллу Пугачеву и признался, что считает ее лучше артисткой. Послушав хиты «Чашка кофею» и «Солнышко мое» он также вспомнил Марина Хлебникову. 53-летняя певица давно не выходит в свет и отказывается давать интервью, но ради друга пришла на съемки ток-шоу. «Я тебя убью», — заявила она, обняв Бари Каримовича. «Что ты делаешь? Ты прекрасно знаешь, что нет Антона (муж звезды)! Зачем ты цапаешь все подряд?», — набросилась на него с претензиями артистка.

Немного успокоившись Марина Арнольдовна рассказала, как звонила в больницу имени Склифосовского и держала связь с группой «На-На», переживая за музыканта, когда он попал в клинику. «Ты соображаешь, что ты делаешь? Ты мне как отец родной! Я вот на тебя смотрю и не могу…», — обратилась она к продюсеру. Певица расплакалась и стала закрывать лицо руками. Она поведала, что была шокирована происходящим и кажды день созванивалась с сыном Альбасова, контролировала, чтобы он не забывал кушать.

Рустам Солнцев обратился к гостье. «Я вас давно не видел. Вы неузнаваемы. Вы олицетворяете страну, причем довольно истерзанную. Что произошло? Марин, у вас все в порядке?», — поинтересовался он. «Что значит истерзанную? Я представляю отличную страну, в ней живут отличные люди, которые приходят на мои концерты. Они приходят на концерты любого из нас. Они поют мои песни. И я представляю страну с огромной гордостью», — ответила ему Хлебникова.

Ведущий вспомнил, как недавно забил тревогу певец Шура, заявив, что его напугал новы снимок артистки. Тогда он стал подозревать, что Марина Арнольдовна злоупотребляет алкоголем и ее нужно спасать. Гости в студии сразу заступились за нее. Они напомнили, что женщина меньше года назад потеряла самого близкого человека — мужа Антона Логинова. «Да, вес. Я не могу пока отыграть вес», — призналась певица. При этом она уточнила, что регулярно принимает пищу.

«Я без конца работаю. Мы включили рабочий телефон в декабре прошлого года. Я очень много работаю на концертах», — также рассказала артистка. Она заверила, что обязательно обратится к Андрею, сели ей понадобиться помощь.