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«Выходные с дзюдоистом»: Собчак показала новое фото сына

Ксения отметила, что за последние несколько лет ее отношение к семейным ценностям претерпело изменение.

«Выходные с дзюдоистом»: Собчак показала новое фото сына
Ксения Собчак Фото: globallookpress.com

К телеведущей Ксении Собчак сейчас приковано всеобщее внимание. Уже несколько месяцев вся страна обсуждает ее разрыв с актером Максимом Виторганом. Недавно они официально оформили развод.

Новым избранником светской львицы стал режиссер Константин Богомолов. Зимой Виторган якобы даже подрался с ним возле одного из заведений в центре Москвы. Однако спустя некоторое время страсти утихли. Недавно Богомолов и Виторган помирились. Даже после разрыва Ксения Собчак старается сохранить дружеские отношения с бывшим мужем. Родители делают это ради их сына Платона.

Мальчику всего два года. Но он уже ходит на занятия иностранными языками, а также дзюдо. Несколько часов назад у Платона состоялась очередная тренировка, на которой присутствовала Ксения Собчак. Снимок с занятия она опубликовала в своем блоге.

«Выходные с моим дзюдоистом — это главное счастье жизни. Могла ли я 5-6 лет назад представить, что напишу такое?» — призналась Ксения.

На пост быстро отреагировали ее звездные коллеги – Яна Рудковская, Алика Смехова, Катя Лель и Эвелина Бледанс. Они призвали Собчак наслаждаться каждым моментом, проведенным с сыном.

Ксения Собчак с сыном на тренировке
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BzAbh1sAxi5/
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«Выходные с дзюдоистом»: Собчак показала новое фото сына
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