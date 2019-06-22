«Выходные с дзюдоистом»: Собчак показала новое фото сына

Ксения отметила, что за последние несколько лет ее отношение к семейным ценностям претерпело изменение.

К телеведущей Ксении Собчак сейчас приковано всеобщее внимание. Уже несколько месяцев вся страна обсуждает ее разрыв с актером Максимом Виторганом. Недавно они официально оформили развод.

Новым избранником светской львицы стал режиссер Константин Богомолов. Зимой Виторган якобы даже подрался с ним возле одного из заведений в центре Москвы. Однако спустя некоторое время страсти утихли. Недавно Богомолов и Виторган помирились. Даже после разрыва Ксения Собчак старается сохранить дружеские отношения с бывшим мужем. Родители делают это ради их сына Платона.

Мальчику всего два года. Но он уже ходит на занятия иностранными языками, а также дзюдо. Несколько часов назад у Платона состоялась очередная тренировка, на которой присутствовала Ксения Собчак. Снимок с занятия она опубликовала в своем блоге.

«Выходные с моим дзюдоистом — это главное счастье жизни. Могла ли я 5-6 лет назад представить, что напишу такое?» — призналась Ксения.

На пост быстро отреагировали ее звездные коллеги – Яна Рудковская, Алика Смехова, Катя Лель и Эвелина Бледанс. Они призвали Собчак наслаждаться каждым моментом, проведенным с сыном.